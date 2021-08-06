«المنشآت الفندقية»: ارتفاع أعداد الرحلات الروسية لشرم والغردقة

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إنه بداية من يوم الإثنين المقبل سيتم تسيير نحو 17 رحلة جوية من روسيا إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ، موضحا أن شركة طيران روسية ستبدأ من يوم 9 أغسطس الجاري في تسيير 10 رحلات أسبوعيا من روسيا إلى المدن السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بواقع 5 رحلات للغردقة ومثلها لشرم الشيخ فيما ستسير شركة مصر للطيران 4 رحلات أسبوعيا من موسكو إلى الغردقة، كما ستسير شركة آير كايرو 3 رحلات أسبوعية من موسكو لشرم الشيخ، لافتا إلى أن تلك الرحلات ستكون رحلات منتظمة وليست منتظمة.

2000 سائح روسي في الأسبوع

وأضاف لـ«الوطن» أن تلك الرحلات ستنقل ما يزيد عن 2000 سائح أسبوعيا، مشددا على أن تلك الأعداد بالنسبة لمعدلات الحركة السياحية التي كانت تستقبلها مصر من روسيا قبل توقف الرحلات في 2016 لا تُمثل سوى نقطة في بحر إلا أنها تعتبر بداية جيدة بعد توقف الرحلات لما يقرب من 6 سنوات، موضحا أن الحركة الوافدة من روسيا إلى مصر ستكون تدريجية وستسير بشكل تصاعدي.

السياحة الروسية هامة جدا لمصر

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن الحركة السياحية الوافدة من روسيا لشرم الشيخ والغردقة هامة جدا لاسيما في ظل تراجع أعداد السياح الوافدين لمصر من عدد من الدول الأوربية كأوكرانيا، فضلا عن تراجع الحركة السياحية الوافدة من المانيا وعدم قيام بريطانيا بتسيير رحلاتها لمصر إلى الآن.

الفنادق مستعدة لاستقبال السياح

وأشار عاقل إلى أن المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء مستعدة لاستقبال السياح من مختلف دول العالم، لافتا إلى أن جميع الفنادق ملتزمة بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والقواعد الصحية فضلا عن ضوابط التشغيل التي أقرتها وزارة السياحة والآثار.