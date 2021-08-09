13 سبتمبر.. النطق بالحكم على 74 متهما باقتحام مركز شرطة سمالوط

حدّدت محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين، جلسة يوم 13 سبتمبر المُقبل، للنطق بالحكم على 74 مُتهمًا باقتحام مركز شرطة سمالوط شمال المحافظة، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وكانت محكمة الجنايات، أحالت في يوليو الماضي، أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في حكم إعدامهم من عدمه، وتقرر تحديد جلسة 13 سبتمبر للنطق بالحكم، بسبب تغيبهم عن جلسة اليوم لعدم إحضارهم من محبسهم.

وقال مصدر قانوني في تصريحات صحفية، اليوم، إن المحكمة استمعت على مدار الجلسات الماضية، لأقوال المتهمين والشهود، واطّلعت على مقاطع فيديو خاصة بالأحداث.

وكانت محافظة المنيا، شهدت أعمال عنف وشغب، طالت المنشآت الشرطية والحكومية، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

يشار إلى أن محكمة جنايات المنيا، قررت في منتصف شهر يوليو الماضي تحديد جلسة يوم الثالث من دور شهر سبتمبر المُقبل، للنطق بالحكم على 18 متهما تعاد إجراءات محاكمتهم في قضية أحداث العنف التي شهدها مركز مطاي، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وقال مصدر قانوني، إن المحكمة انتهت من سماع المرافعة عن 18 متهما بينهم 15 محبوسين و3 آخرين مخلى سبيلهم على ذمة القضية لظروف صحية بحسب طلبات الدفاع عنهم.

وألقت أجهزة الأمن، القبض على 18 متهما منهم تعاد إجراءات محاكمتهم أمام دائرة جنائية جديدة والتى نظرت القضية على مدار 3 سنوات حتى صدور قرار المحكمة بحجز القضية للنطق بالحكم على المتهمين لدور سبتمبر المُقبل.