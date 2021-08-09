محافظ المنيا يكلف نائبه بغلق 5 مكامير فحم مخالفة بمركز أبوقرقاص

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط عدد من مكامير الفحم المخالفة للاشتراطات البيئية في «منشأة زعفرانة» بمركز أبوقرقاص.

من جانبه، أجرى نائب المحافظ جولة تفقدية، اليوم، بقرية منشاة زعفرانة، حيث تم ضبط 5 مكامير مخالفة للبيئة، وأشرف على أعمال الإطفاء، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة بعد تحرير محاضر البيئة وإطفاء المكامير بواسطة الحماية المدنية.

ووجه محافظ المنيا، إلى استمرار الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، في تنفيذ الحملات اليومية لإزالة تراكمات القمامة، لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة، وإزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، مع المتابعة الدورية والمستمرة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية لرفع التعديات على حرم الطريق وخلق سيولة مرورية أمام المواطنين.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، أعلنت الوحدات المحلية لمراكز «المنيا - سمالوط – مطاي – بنى مزار»، عن تنظيم حملات نظافة مكبرة شملت أحياء غرب وشمال وشرق المدينة المنيا وبقرية صفط الخمار وابوجرج ، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز مطاي، من رفع تراكمات القمامة بحي شمال المركز، حيث تم رفع جميع تراكمات القمامة ونقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي، وأكدت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، استمرار حملات رفع تراكمات القمامة بجميع الشوارع الرئيسية بحي جنوب المركز.

كما نظمت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، حملة صيانة لأعمدة الإنارة بقرية نزلة البدرمان التابعة للمركز، وتواصل الوحدة المحلية لمركز العدوة، إزالة حالة تعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص في المهد، بالإضافة لرفع تراكمات القمامة بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية بالمركز.