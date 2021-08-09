ضبط عنصرين إجراميين يتاجران في المخدرات بحوزتهما 5 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، من ضبط عنصرين إجراميين، لاتهامها في الاتجار بالمواد المخدرة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح قيام عنصرين إجراميين – مقيمين بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما «كمية من مخدر الحشيش، 2 بندقية، مسدس، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، مبلغ مالي أكثر من 5 ملايين جنيه».

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة؛ بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة نشاطهما الإجرامي، واستخدام الأسلحة النارية؛ من أجل الدفاع عن نشاطهما الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.