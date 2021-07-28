قيمتها 2 مليون و800 ألف جنيه.. ضبط 393 طربة حشيش بالغربية

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بوسط الدلتا في طنطا، بالاشتراك مع مديرية أمن الغربية والأمن العام، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد العناصر الإجرامية وتجارة المخدرات بالاشتراك مع آخر هارب، وبحوزته 393 طربة حشيش تقدر قيمتها بـ2 مليون و800 ألف جنيه، وأسلحة بيضاء.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا بتمكن مكافحة المخدرات بوسط الدلتا بطنطا بالاشتراك مع المديرية، من رصد عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة أول مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وتم استهدافهما وأمكن ضبط أحدهما وبتفتيش مسكنه ومسكن الثاني الهارب، وعُثر بحوزته على 393 طربة لمخدر الحشيش وزنت 42,100 كيلو جرام، وسيارة ملاكى، و مبلغ مالى، و 2 هاتف محمول، و2 سلاح أبيض، وبمواجهته أقر بحيازته وإحرازه للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار مشاركة مع المتهم الهارب.

وتم التحفظ على المضبوطات، التي قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة إثنان مليون وثمانمائة ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب.

العثور على جثة تاجر خردة

وفي وقت سابق، عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، على جثة تاجر خردة في العقد الثالث من عمره، خلف مركز شباب قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا، في ظروف غامضة.

وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، يتضمن العثور على جثة شاب ملقاة خلف مركز شباب قرية محلة مرحوم، بدائرة المركز، وتبين من المعاينة أن الجثة لشخص يُدعى «مصطفى. ح. ا»، 25 عامًا، ومقيم بقرية محلة مرحوم التابعة لدائرة المركز، ويعمل في تجارة الخردة، وليس بها آثار جانبية، تم التحفظ على الجثة، ونُقلت إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وحُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض الحادث.