ضبط شخصين قبل بيعهما 117 كيلو حشيش وهيدرو في جنوب سيناء

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء، كمية من مخدر الحشيش وزنت 116,5 كيلو جرام – 2 لفافة بداخلهما نبات عشبي جاف يشبه مخدر الهيدرو وزنت 1 كيلو جرام، مبلغ مالي، و2 هاتف محمول، مخبأه داخل أتوبيس لنقل الركاب تابع لإحدى الشركات.

كما جرى ضبط سائق الأتوبيس ومرافقه، وأقرا بحيازتهما للمضبوطات بغرض تسليمها لأحد الأشخاص (جار تحديده وضبطه) مقابل مبلغ مالي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.