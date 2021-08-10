حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 10-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان لا يفضل السفر والانتقال من مكان لآخر، ولا يفعل ذلك إلا للضرورة، ومن أبرز صفات هذا البرج الشجاعة والقوة، وخيالهم الواسع، ولديهم الكثير من الأصدقاء، وهم أشخاص عاطفيّون، تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان 10-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يدفعك نحو أن تعطي مثالًا جيدًا يحتذى به في القيام بالواجب وتبدو مقنعا جدا.

حظك اليوم برج السرطان 10-8-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب لبحث قضية فكرية أو فنية تشغلك وتهتم بعلاقة شخصية أو عاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد صلاح حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 11 يوليو.