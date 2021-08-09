حظك اليوم برج العقرب الاثنين 9-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يعد الغموض أحد أبرز الصفات الواضحة التي يتصف بها رجل برج العقرب، وفي الوقت ذاته يتصف بالإخلاص والصدق في تعاملاته مع الآخرين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب 9-8-2021 على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل وعليك أن تعمل بدقة وتدافع عن حقوقك بلباقة مهما واجهت من تعنت.

حظك اليوم برج العقرب 9-8-2021 على الصعيد العاطفي

فريق من الكواكب في وضع معاكس وقد يثير ذلك روح التمرد والنقد بداخلك.. لا تجادل ولا ترفض نصيحة أصحاب الخبرة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان خالد سليم، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.