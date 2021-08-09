حظك اليوم برج الدلو الإثنين 9-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يعشق مولود برج الدلو الحرية ويفضلها على العديد من أولويات الحياة مثل الزواج، بالاضافة إلى أنه اجتماعي ويندمج مع الآخرين بشكل كبير، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تبذل مجهودا في التعامل وأن تعتني بمشاعر الآخرين.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

إذا كنت متزوجا قد تشعر بعدم استقرار وتبدو مضطرب المشاعر، اصبر للغد.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان مروان خوري، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.