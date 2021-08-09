حظك اليوم برج الحوت الاثنين 9-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يحب مولود برج الحوت الخروج عن المألوف، كما أنه يبدع في تنفيذ المهام المسندة إليه ويتقن تنفيذها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

القمر والمشتري يتنافران في منزلي الصحة.. وعليك أن تنظم جهودك ووقتك ولا تهمل صحتك، ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

تجنب الصدام، وعليك أن تهتم بتسوية نزاع وأن تظهر شيئا من المرونة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.