حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 10-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد لديه شخصية قوية وقيادية، يحرص دائما على أن يكون ذو مكانة عالية ورفيعة، ويسعى جاهدا لإقناع المحيطين به بوجهة نظره، كما يملك الأسد عددا من الصفات القيادية التي تؤهله للإمساك بزمام الأمور في حياته، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تضاعف تركيزك واعمل بدقة كي تكون أهلا للمكافأة والتقدير.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

الشمس وعطارد ببرجك يمنحانك إشراقة ويقظة.. تميل للانفتاح على الآخرين وتبدي استعدادا للمشاركة، فقط حافظ اليوم على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.