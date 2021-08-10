تفاصيل مشاركة جامعة بني سويف بمعرض إديوجيت 2021

تفقد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أمس الاثنين، جناح الجامعة بمعرض إديوجيت 2021، ضمن فعاليات الملتقى الدولي الثامن للتعليم العالي والتدريب والمنعقد في الفترة من 9 إلى 11 أغسطس الجاري، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة الجلالة، والدكتور علي شمس الدين منظم المعرض، وعدد من رؤساء الجامعات، والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، والدكتور ممتاز حجاب المنسق العام للشعب والبرامج الجديدة وفريقه المعاون، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وطلاب البرامج الجديدة بالجامعة.

وأجرى الدكتور منصور جولة تفقدية داخل جناح الجامعة يرافقه الحاضرون الذين أبدوا إعجابهم بما يحتويه جناح الجامعة وبما وصلت إليه الجامعة وعدد الكليات والبرامج الفريدة على مستوى الجامعات المصرية موجهين الشكر للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة.

وأوضح الدكتور منصور حسن أن مشاركة الجامعة في المعرض تأتى من خلال اعتماد الجامعة لسياسة جديدة للتسويق لها، وتعريف الوافدين للمعرض بكليات الجامعة وبرامجها المختلفة، حيث تمتلك الجامعة العديد من الكليات الفريد من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى العديد من البرامج المتميزة والتي تشمل كافة التخصصات العلمية، وفي مقدمة الجامعات الحكومية والخاصة في التصنيفات المحلية والدولية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المعرض يستقبل الزائرين على مدى ثلاثة أيام حيث يفتح أبوابه مجانًا للقاء ممثلي الجامعات المشاركة والتعرف على أبرز الفرص التعليمية والبرامج الدراسية التي تقدمها تلك الجامعات.

وأكد الدكتور ممتاز حجاب المنسق العام للشعب والبرامج الجديدة أن معرض الجامعة تنظمه اللجنة العليا للشعب والبرامج الجديدة ويهدف إلى استعراض كافة البرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة من خلال المطبوعات والاسطوانات المدمجة والكتيبات، بالإضافة إلى شرح كل ما يخص منظومة التعليم والشعب والبرامج الجديدة بالجامعة.