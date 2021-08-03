إدارة التعليم الفني: منظومة التطوير تلبي احتياجات سوق العمل

ناقش برنامج «مساء dmc»، تطوير التعليم الفني وأسباب الإقبال المتزايد على مدارس التكنولوجيا التطبيقية، الذي غيّر من النظرة المجتمعية للتعليم الفني.

وقال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الادارة المركزية للتعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، إن عملية تطوير التعليم الفني الذي شهدته منظومة التعليم في مصر مؤخرا، قائمة بالأساس على تلبية احتياجات كل مجالات سوق العمل المصرية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام الطلاب في دراسة ما يحبونه من مجالات ويملكون شغف ومواهب بها.

وأضاف «بصيلة»، خلال استضافته بحلقة اليوم الثلاثاء، ببرنامج «مساء dmc»، أن الطلاب الذين ينضمون إلى تلك المدارس المختلفة التي تم إنشاؤها في الفترة الأخيرة بهدف تطوير التعليم الفني، يخضعون قبل ذلك لمجموعة من الاختبارات في العلوم الأساسية المؤهلة لكل عمل يرغبون أن يمتهنوه، فضلا عن اختبارات أخرى لمعرفة قدرات الطلاب.

20 مدرسة

وأشار رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، إلى أن تلك المنظومة لاقت استحسانا كبيرا بين الأهالي، وهو ما جعلهم يزيدون عدد المدراس التي أنشأوها ليصلوا إلى 20 مدرسة تغطي كافة التخصصات المختلفة سواء الزراعية أو الفندقية أو الصناعية وغيرها.

أسئلة ذكاء

وقال محمود أسامة، طالب بإحدى مدارس التكنولجيا التطبيقية، خلال استضافته بنفس الحلقة، إنه خضع لمجموعة من الاختبارات قبل التحاقه بمدرسته، كان من بينها أسئلة ذكاء بمواد الرياضة والإنجليزية، ثم خضع لمقابلة أخرى لتقييمه، موضحا أنه اختار أن ينضم لتلك المدرسة رغم أنه تحصل على مجموع درجات أعلى مما قد يحتاج ليلتحق بالتعليم الثانوي.

مجموع كبير

وقالت بسنت أحمد عيد، طالبة بإحدى مدارس صناعة الحلي والمجوهرات، إنها هي الأخرى تحصلت على مجموع يمكنها من الالتحاق بالتعليم الثانوي، لكنها اختارت أن تدرس صناعة الحلي والمجوهرات، موضحة أن المدرسة التي التحقت بها من الأساس كان من شروطها أن تكون متحصلة على مجموع درجات بالشهادة الإعدادية أكبر من مما تحتاجه لتلتحق بالتعليم الثانوي.