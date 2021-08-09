حفل زفاف علي ربيع للمرة الثانية في سرية تامة.. من حضر؟

حفل زفاف علي ربيع لم يلقَ الاهتمام الإعلامي الكافي، بسبب رغبة الفنان علي ربيع فى إخفاء كافة مشاهد الفرح في اليوم الذي دُفنت فيه الفنانة دلال عبدالعزيز، وأبكى عدداً كبيراً من محبيها وجمهورها.

حفل زفاف علي ربيع في سرية حزنًا على دلال عبدالعزيز

أقيم حفل زفاف علي ربيع في القاهرة، وحضر عدد قليل من الفنانين أبرزهم أحمد الشامي وكرم جابر، إذ طلب منهم «ربيع» عدم نشر أي صور أو فيديوهات بسبب وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز.

تزوج الفنان علي ربيع فتاة تدعى «سلسبيل محمد»، هذه الزيجة هي الثانية لـ«ربيع» بعد طلاقه منذ عام من ندى محمود، التي أنجب منها طفلته الوحيدة «مليكة»، ونشبت بينهما خلافات عديدة أدت إلى الانفصال.

حفل زفاف علي ربيع بحضور أحمد الشامي وكرم جابر

وحل عام 2021 بلحظات السعيدة على أسرة الفنان علي ربيع، إذ احتفل فى شهر مايو الماضي بزفاف شقيقته «روان» على أحمد عمرو في فندق هيلتون دريم، بحضور عدد كبير من نجوم مسرح مصر، منهم أوس أوس، ومحمد عبدالرحمن، وكريم عفيفي، وإبرام ومصطفى بسيط وتوب وسليمان عيد، والمخرج وائل إحسان وحامد شرب وحسام داغر، وكريم فهمي، وويزو، ومحمد أنور وأحمد الشامي، وأحيا حفل الزفاف المطربان الشعبيان رضا البحراوي ومحمود الليثي.

مسلسل «أحسن أب» للفنان علي ربيع، كانت تدور قصته حول رجل محتال يدعى «مختار» الذي يحاول جني ثروة كبيرة عبر مواقف فاشلة، ويتمنى الخلاص من والده البخيل، ليصطدم بالصدفة بمسابقة «أحسن أب»، التي تصل قيمة جائزتها 300 ألف دولار، ليسعى إلى سرقتها، بمساعدة صديقه شفيق، والطفل المتسول زيكا، ما يورطه في الكثير من المواقف الكوميدية.

من المقرر أن يستكمل علي ربيع خلال الأيام المقبلة تصوير فيلمه الجديد «زومبي على جنمبي» مع الفنان أشرف عبدالباقي وعدد من نجوم مسرح مصر.