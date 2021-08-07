علي ربيع ناعيا دلال عبدالعزيز: كنت بحسها أمي.. وفخور إني اشتغلت معاها

قال الفنان علي ربيع إنه حزن وبشدة بعد علمه بوفاة الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، والتي كان دائما ما يعتبرها والدته الثانية، ويتواصل معها وبناتها من أجل الاطمئنان عليها وصحتها منذ الحين والآخر.

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه دائما ما كان يتواصل مع الفنانة دنيا سمير غانم من أجل الاطمئنان على صحة الفنانة الكبيرة الراحلة دلال عبدالعزيز بين الحين والآخر، «كنت على طول متابعها وبسأل دنيا عليها، وزعلت جدا والله وكان نفسي تقوم بالسلامة، والبقاء لله».

وتابع: «أنا اشتغلت معاها وعملت معاها فيلم وكانت ست زي العسل وطيبة، ولما كنت بروح التصوير كنت بحس أني رايح التصوير مع أمي، وكانت حنينة علينا وتساعدنا وتشتغل معانا بكل حب وطاقة، وكنت فخور أني بشتغل معاها».

وقالت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفنانة دلال عبد العزيز، كانت مصابة بتليف شديد في الرئة نتيجة لإصابتها بفيروس كورونا، أعجزها عن التنفس بصورة طبيعية، موضحة أن حالتها النفسية ساءت للغاية خلال الفترة الأخيرة بسبب طيلة وجودها في المستشفى ووضعها على الأجهزة المساعدة على التنفس، لدرجة أنها في بعض الأوقات كانت ترفض أخذ الدواء.

وأشارت المصادر إلى أنه جرى نقل الفنانة دلال عبد العزيز من مستشفى خاص كانت تعالج به لمستشفى حكومي في أكتوبر، قبل ما يقرب من أسبوعين، موضحة أنه كان هناك اقتراح طبي بزرع رئة جديدة للفنانة دلال عبد العزيز، إلا أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض من أسرتها نظرًا لخطورة العملية.

وأصيبت الفنانة دلال عبد العزيز، البالغة من العمر 61 عاما، بفيروس كورونا، أواخر شهر أبريل الماضي، ونقلت لمستشفى في التجمع الخامس، بينما نقل زوجها الراحل الفنان سمير غانم لمستشفى آخر في المهندسين، قبل أن يرحل متأثرا بإصابته بالفطر الأسود.