يبحث كثير من أولياء الأمور عن تردد قنوات الأطفال وخاصة توم وجيري الجديد تحديث أغسطس 2021، بالإضافة إلى تردد قنوات الأطفال المختلفة، تزامنًا مع إجازة نهاية العام الدراسي، وذلك في ظل تخوف الآباء من انتقال عدوى كورونا حال ذهاب الأطفال إلى الحدائق والشواطئ.

وفي إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها على مدار اليوم، نستعرض تردد قنوات الأطفال توم وجيري الجديد تحديث أغسطس 2021، لمتابعة أبرز برامج الأطفال وأفلام الكارتون وذلك في السطور التالية:

تردد قناة الأطفال توم وجيري الجديد تحديث أغسطس 2021

ويمكن للراغبين في متابعة قناة الأطفال توم وجيري على التردد الجديد، ضبط التلفاز على هذا التردد: 11355.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كما يمكن متابعة القناة على التردد: 11354.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ترددات قنوات الأطفال الأخرى

ويمكن متابعة قنوات الأطفال الأخرى التي تبث برامج مفيدة للمراحل المختلفة للأولاد.

تردد قناة سبونج بوب

التردد: 12500.

الاستقطاب: V.

معدل الترميز: 27500.

قناة كراميش

التردد: 11603

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة هدهد

التردد: 11641.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 .

تردد قناة طيور الجنة الجديدة

التردد: 11393

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور بيبي

التردد: 11396.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ميكي الجديدة

التردد: 11528.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة ميكي كيدز الثانية

التردد: 11526.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة مودي كيدز

التردد: 11603.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة كوجي

التردد: 11636.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة دودو كيدز

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة MBC 3 للأطفال

التردد: 11475.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة سمسم

التردد: 11483.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة أطفال ومواهب

التردد: 11353.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.