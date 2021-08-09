تجديد ندب محمود عبدربه قائما بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بصفته رئيسًا لمجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، قرارًا بتجديد ندب الدكتور محمود عبدربه قائمًا بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل لمدة عام جديد يبدأ في 12 أغسطس 2021.

ويأتي قرار الوزير استكمالًا لمرحلة انطلاق مدينة زويل بعد جهود الدولة الكبيرة في دعمها الأمر الذي وضع المدينة رغم حداثة عهدها في صدارة الجامعات المصرية طبقًا لآخر تصنيف أصدرته التايمز البريطانية قبل أيام .

وأعرب الدكتور محمود عبدربه عن بالغ سعادته بقرار وزير التعليم العالي، موجهًا الشكر للدكتور خالد عبدالغفار ومجلس أمناء مدنية زويل على استمرار الثقة في شخصه لاستكمال العمل بالمدينة والتي تعد صرحًا علميًا متميزا وتضم نخبة من الطلاب والباحثين المصريين القادرين على المساهمة في مسيرة مصر الكبيرة الماضية بقوة لبناء حياة أفضل لكل أبنائها في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

يذكر أن الدكتور عبدربه قد تولى مسؤولية الرئيس التنفيذي لمدينة زويل قبل عام حيث كان قبلها عميدا للشؤون الاستراتيجية بالمدينة، قادما من جامعة القاهرة التي تخرج منها.

وتدرج في العمل فيها وصولًا إلى «أستاذ»، بالإضافة الى سفره للعمل كأستاذ زائر بجامعة آخن بألمانيا وجامعة «إنسبروك» بالنمسا، كما عمل أستاذًا بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.