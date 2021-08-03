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شقيقة زويل تكشف 9 معلومات عنه: مكنش بيحب السجاير ولا بيحط رجل على رجل

كتب:

أحمد حامد دياب
06:17 ص | الثلاثاء 03 أغسطس 2021
العالم الراحل الدكتور أحمد زويل

العالم الراحل الدكتور أحمد زويل

5 سنوات مضت على رحيل العالم الكبير الدكتور أحمد زويل، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء، والذي يعتبر من أشهر العلماء على مستوى العالم في الفترة الأخيرة، حيث نجح في اختراع ميكروسكوب يصور أشعة الليزر في زمن مقداره فمتوثانية، حيث يمكِّن ذلك من رؤية الجزيئات أثناء التفاعلات الكيميائية، ويعتبر هو رائد علم كيمياء الفيمتو.

السيدة نانا زويل، شقيقة الدكتور أحمد زويل، كشفت في مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «CBC»، بعض المعلومات والأسرار عن شقيقها الراحل نرصدها لكم كما يلي:

1- يعتبر رمزا مصريا وعالميا، وكل عام يُذكر اسمه في كل المحافل العلمية العالمية ويُذكر في احتفالات تسليم جائزة نوبل باعتباره الوحيد عالميا الذي حصل على جائزة نوبل في الكيمياء منفردًا، نظرًا لأن اكتشافاته أضافت وأثرت البشرية.

2- لديه رؤية وإصرار وتفاؤل منذ صغره وطفولته.

3- أحب بلده منذ طفولته وكان يحب مصر ومشغول دائمًا بها «كان عايز يعمل لمصر حاجة حلوة تفيد مصر وتفيد البشر» وتحقق ذلك من خلال مشروع زويل.

4- واجه تحديات كثيرة عند سفره لأمريكا أول مرة ولم يصل للعالمية ويحفر اسمه بحروف من نور في عالم العلم بسهولة أبدًا.

5- كان يقف في معمله 18 ساعة يوميًا ليمارس عمله في البحث العلمي.

6- كان يحتفظ بعلاقات قوية مع أسرته رغم قلة زياراته لهم بسبب إقامته الدائمة في الخارج.

7-كان يكره التدخين جدًا ولا يتواجد في الأماكن الموجود بها دخان السجائر.

8-كان يحب الهدوء ويكره الزحام ويكره التواجد في الأماكن المزدحمة.

9- كان لا يضع قدما على قدم «رِجل على رِجل» في لقاءاته الإعلامية.

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