حفتر: الجيش الليبي هو العائق أمام مشروعات التيارات الإرهابية

قال المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، إن الجيش هو الذي يستند عليه الشعب، ويرجع إليه عندما يتعرض حاضره ومستقبله ومصيره لتهديد أو خطر، موضحا، في كلمة للشعب الليبي، أن «من هنا كان جيشنا هو العائق أمام مشاريع التيارات الإرهابية، المؤججة بمناهج الشر والطغيان، وكذلك التيارات التي تريد أن تعلمنا كيف نعبد الله جل جلاله، بعد أن هدانا إلى صراطه المستقيم، واتبعنا سنة رسوله الكريم».

الجيش الليبي صار عدو التنظيمات الإرهابية اللدود

وأضاف «حفتر»، خلال كلمته التي نقلتها وسائل الإعلام، أن الجيش الليبي صار عدو التنظيمات الإرهابية اللدود، وكان يتم التربص به للنيل منه والقضاء عليه في كل آن وحين، ولا يخفى على أحد ما تعرض له الجيش الليبي في الماضي من صدمات عنيفة ومن مؤامرات متتالية عبر عقود، أدت الى اختفائه من كل الساحات فصار الوطن براحا مفتوحا للإرهابيين.

الإرهاب مد نفوذه حتى شمل جميع مناحي الحياة

وأشار القائد العام للجيش الوطني الليبي، إلى أنه بذلك فقد الشعب الدرع الذي يحميه، والسيف الذي يرد عنه المعتدين، ومد الإرهاب نفوذه حتى شمل جميع مناحي الحياة، واستهدف بالقنص والاغتيال كل من اشتم فيه رائحة الجيش، أو استشعر منه مساندته له، واطمئن بأنه قد ورث الارض ومن عليها ليوم القيامة.