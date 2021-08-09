تاجر ماشية يذبح جزارًا فى الجيزة: «مديون له بفلوس»

ذبح تاجر ماشية جزارًا بالجيزة، إذ استدرجه المتهم بحجة سداد دينه، خلال استقلالهما دراجة نارية، وتمكن المتهم من إلقاء جثة المجني عليه في مكان مهجور وسرق هاتفه، وفر هاربًا.

وكشف قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع غموض الواقعة عقب العثور على جثة المجني عليه مذبوحًا ومصابًا بعدة طعنات في شارع مهجور بمنطقة الجيزة، إذ جرى التوصل لهوية المجني عليه وهو جزار من الجيزة، كما توصلت التحريات لوجود خلافات مالية بينه وبين تاجر ماشية.

وذكرت التحريات أنه ورد بلاغ لقسم شرطة الجيزة، بالعثور على جثة جزار بدائرة القسم، وجرى تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ضم مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن أن مرتكب الواقعة تاجر ماشية.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر أنه مدين للمجني عليه بمبلغ مالي ودائم مطالبته به أمام الآخرين، مما أثار حفيظته وعقد العزم على قتله للتخلص من الدين، وفـى سبيل ذلك استدرجه بزعم سداد الدين وأثناء استقلالهما الدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه بمكان الواقعة غافله وتعدى عليه بسلاح أبيض إلى أن فارق الحياة.

وأوضح المتهم فى اعترافاته أن المجني عليه أهانه أكثر من مرة بسبب الدين فقرر قتله واستدرجه بحجة أنه دبر له المبلغ وأنه سيعيده إليه، ثم أخرج مطواة وذبحه، وجرت إحالة المتهم للنيابة وأقر أمامها بصحة التحريات التي باشرها ضباط المباحث حول الواقعة، وأرشد عن أداة الجريمة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.