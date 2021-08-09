تطبيق عقوبات الحبس والغرامة بسبب الملصق الإلكتروني بعد 21 يوما

تبدأ وزارة الداخلية تطبيق العقوبات الواردة في قانون المرور الجديد 2021 والخاصة بتركيب الملصق الإلكتروني والمخالفات المتعلقة به، حيث تتراوح العقوبات من الغرامة مرورا بسحب الرخصة وتصل حتى الحبس، ومن المقرر تطبيق هذه العقوبات بدءًا من أول سبتمبر المقبل، أي بعد نحو 21 يوما حسبما نصت التعديلات التي أدخلت على قانون المرور فيما يتعلق بتركيب الملصق الإلكتروني.

الملصق الإلكتروني

وبخصوص تركيب الملصق الإلكتروني فقد حظرت المادة «72 مكرر بند ب/7» من قانون المرور الجديد عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

عقوبات الملصق الإلكتروني

وتشمل العقوبات الخاصة بمخالفات تركيب الملصق الإلكتروني وفقا لقانون المرور الجديد 2021 الآتي:

1- سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر.

2- الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر.

3- غرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين «الحبس أو الغرامة».

ومن المقرر تطبيق عقوبات الملصق الإلكتروني في حق 4 أنواع من المخالفات وتشمل «عدم تركيب الملصق الإلكتروني، الملصق الإلكتروني التالف، الملصق الإلكتروني المتعمد إخفاؤه، وأخيرا العبث بالملصق الإلكتروني الخاص بها وفقد صلاحيته».

رسوم الملصق الإلكتروني

وحدد قانون المرور الجديد رسومًا سنوية تقدر بـ75 جنيهًا، إلا أنّ هذه الرسوم قد تصل إلى 300 جنيه بعد إضافات فنية نص عليها القانون، يلزم سداده نقدا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى، ويُعفى من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومي.

رسوم سنوية في الترخيص

بالإضافة إلى تركيب الملصق الإلكتروني فإن قانون المرور الجديد 2021 فرض رسوما سنوية تزيد بنسبة 6% كل سنة على 24 نوع ترخيص سيارات، وهي الرسوم التي بدأ تطبيقها منذ 2 مارس الماضي بعدما نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وتبدأ الرسوم من 60 جنيهًا وتصل لـ2500 جنيه سنويًا تزداد سنويًا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم، وشملت أنواع الترخيص الآتية: «الملاكي بمختلف السعة اللترية، الجمرك، الدراجة النارية، الأتوبيس الخاص، أتوبيس رحلات، أتوبيس عام، أتوبيس سياحة، أتوبيس مدارس، الأجرة والأجرة دراجة نارية، توكتوك، النقل بالطن، المقطورة، الحكومة، القطاع العام، المحافظة، معدة ثقيلة، مقطورة زراعية، تجاري، مؤقت، منطقة حرة، هيئة دبلوماسية، ملاكي مميز، جرار زراعي، تحت الطلب، ملحقة».

رسوم ترخيص السيارات

فيما يتعلق برسوم ترخيص السيارات وفقًا لقانون المرور الجديد 2021 فإنها تبدأ بقيمة تصل إلى نحو 1800 جنيه كحد أدنى عن السنة الواحدة، وهي رسوم ثابتة، لكن هذه القيمة تزداد حسب ثلاثة معايير هي مدة الترخيص «سنة أم سنتان أم ثلاث سنوات»، وموديل السيارة وسعتها اللترية.