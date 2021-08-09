ضبط محطة مخالفة لتعبئة المياه على خط مرسى مطروح بالساحل الشمالي

شنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح حملة موسعة، بمعرفة إدارتي التفتيش والأمن، اليوم الاثنين، لضبط التعديات والوصلات التي يجري إقامتها «خلسة»، على خط مياه الشرب الناقل 1000 ملليمتر، على الطريق بين مطروح والإسكندرية، في الساحل الشمالي، بالقرب من قرية «هايسندا» السياحية بمدينة سيدي عبد الرحمن، شرق مرسى مطروح، وذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية المعنية، حيث تؤثر التعديات على الخط الرئيسي من قبل بعض سكان المناطق المحيطة به على طول الطريق، على كميات المياه الواردة إلى مطروح.

تفاصيل التعديات على خط مياه الشرب في الساحل الشمالي

وأسفرت حملة شركة مياه الشرب بمطروح عن ضبط «غراب مياه» غير قانوني، عبارة عن محطة مخالفة لتعبئة المياه للسيارات «الفنطاس»، كما تم ضبط أعمال توصيل وصلات خلسة بقطر 4 بوصة، وكذلك جرى ضبط ماكينات ري، وطلمبة غاطسة لري حدائق وزراعات، من خلال التعدي على خط المياه، وقام فريق الحملة بإزالة جميع التعديات، التي جرى ضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

مزارعون يتعدون على خط مياه مطروح في الساحل الشمالي

وكشفت عمليات الضبط أن التعديات على خط المياه الناقل إلى مطروح من خلال مزارعين، قاموا بكسر خط المياه الرئيسي، وتركيب وصلات خلسة عليه، لري جناين التين والزيتون، وبعض الفواكه والخضروات، وإهدار كميات كبيرة من المياه التى مرت بمراحل التنقية والترشيح، والتي تستخدم في الشرب، وتضخ لسكان مدينة مرسى مطروح عبر شبكة مياه الشرب.

ووجه محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، بتكثيف حملات إزالة التعديات على الخط الناقل من الساحل الشمالي إلى مرسى مطروح، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التعديات على مياه الشرب.