«الغرف السياحية» تطالب بتخفيف بعض القيود على موسم العمرة

علق أحمد البكري، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، على قرارات المملكة العربية السعودية ببدء استقبال ضيوف الرحمن من المواطنين والمقيمين بالإضافة إلى استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيًا اعتبارًا من يوم الاثنين الأول من شهر محرم، لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف معتمر موزعة على 8 فترات تشغيلية، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 2 مليون معتمر شهريًا.

تعليق السفر بين مصر والسعودية يسبب أزمة كبيرة خاصة للمعتمرين

وأضاف «البكري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السياحة والناس»، مع الإعلامي محمد فاروق، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أن الخبر جيد للجميع ولكن تحفظاتي بالنسبة لمصر، مشيرًا إلى أن تعليق السفر بين مصر والسعودية يسبب أزمة كبيرة خاصة للمعتمرين والعاملين بالمملكة العربية السعودية، منوهًا بأن المعتمر المصري يشعر بأن هناك ضغوطا وواجبات وفروضا مفروضة عليه من الممكن أن تسبب ضغطا عليه وتُصعب الأمور على المعتمر المصري.

وأوضح عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن المملكة العربية السعودية فتحت الطيران إليها لكل دول العالم عدا 13 دولة من ضمنها مصر، مشيرًا إلى أن هناك 6 دول من الـ13 أغلب دول العالم تخرج للاعتمار منها مصر والهند وباكستان وتركيا، معربًا عن استغرابه الشديد من قيام السعودية بوضع شرط بعمل حجر مؤسسي على المعتمر لكي يؤدي مناسك العمرة قائلا: «هذا شىء صعب على أي معتمر».