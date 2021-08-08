شروط موسم العمرة 2021 للقادمين من خارج السعودية: الطلبات تبدأ غدا

في بشرى سارة بشأن موسم العمرة 2021، أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستستأنف العمرة تدريجيا للقادمين من خارج المملكة الحاصلين على لقاح مضاد لفيروس كورونا من مختلف دول العالم، في قرار يأتي بعد 18 شهرا تقريبا من تعليق قبول المعتمرين من خارج السعودية بسبب جائحة كورونا، وكذلك بعد نحو 3 أسابيع من انتهاء موسم الحج.

ونظمت السعودية موسم الحج 2021 وجعلته قاصرا فقط للعام الثاني على التوالي على المقيمين في السعودية أو مواطنيها، وألا يزيد عدد المشاركين عن 60 ألفًا تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 65 سنة.

غدا.. بدء استقبال طلبات موسم العمرة 2021 لمن هم خارج السعودية

وأصدرت وزارة الحج والعمرة في السعودية بيانا رسميا حول موسم العمرة 2021 لمن هم خارج المملكة، أعلنت فيه «استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيا اعتبارا من الإثنين 9 أغسطس لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف».

وكانت السعودية، أعلنت رسميا أنها ستستقبل المعتمرين من خارج السعودية، لموسم العمرة 2021، بداية من يوم 10 أغسطس، أي بعد غد الثلاثاء.

شهادة التحصين شرط أساسي في موسم العمرة 2021 للقادمين من خارج السعودية

وأضافت الوزارة في بيانها حول شروط موسم العمرة 2021 للقادمين من خارج السعودية: «بخصوص المعتمرين القادمين من خارج المملكة فيجب إرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلد المعتمر مع اشتراط أن تكون اللقاحات معتمدة في المملكة».

الدول التي تسمح السعودية باستقبال مواطنيها في موسم العمرة 2021

ونقلت الوكالة عن نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط قوله إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تحديد الدول التي يقدم منها المعتمرين في موسم العمرة 2021، وكذلك أعدادهم بصفة دورية.

ولفت المسؤول السعودية إلى أن ذلك سيتم حسب تصنيف الإجراءات الوقائية، والاشتراطات الخاصة بالدول القادم منها المعتمرون والزوار إلى السعودية.

اللقاحات المعتمدة في السعودية للمشاركة في موسم العمرة 2021

أما بالنسبة للقاحات التي تشترط السعودية الحصول عليها للقادمين من خارجها في موسم العمرة 2021، فهي لقاحات «بيونتيك/فايزر»، وأسترازينيكا وموديرنا أو جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون.

وكانت «الرياض» علقت في شهر مارس 2020 مع اشتداد جائحة كورونا، أداء العمرة لأكثر من 6 أشهر، لكنها عادات واستأنفت العمرة العام الماضي لكن لمن هم داخل السعودية ووفق مجموعة من الاشتراطات.