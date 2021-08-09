«س و ج».. تفاصيل جديدة حول ملف التصالح في مخالفات البناء

تواصل الحكومة العمل على إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين الوضع للحالات التي ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء، رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وذلك للحد من المخالفات والتعديات التي حدثت على مدار السنوات الماضية واسترداد الدولة حقها.

«الوطن» ترصد في سؤال وجواب بعض المعلومات، والرد على تساؤلات المواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء كالتالي:

* هل يجوز إعفاء المباني الخدمية والمباني الحكومية والمستشفيات والمنشآت الخاضعة للتأمين الصحى من قيمة التصالح حيث إنها منشآت غير هادفة للربح؟

- قانون التصالح ولائحته التنفيذية لم يتضمنا إعفاء أي جهة من سداد مقابل التصالح وتقنين الاوضاع.

مخالفات مبان الطراز المعماري

* ما مدى إمكانية التصالح على مخالفة التعديل المعماري والإنشائي بوحدات المباني ذات الطراز المعماري المتميز من عدمه؟

- طبقا للمادة الأولى من قانون التصالح في مخالفات البناء، يحظرالتصالح على المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت المقيدة بسجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

التصالح بشأن المشروعات الحكومية

* هل المشروعات الحكومية وذات النفع العام المقامة بدون ترخيص وخارج الحيز العمراني تخضع للقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية؟

- قانون التصالح يجيز التصالح وتقنين الوضع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بأحكامه، والقانون حظر التصالح في الحالات المحددة بالمادة الأولى، ومنها البند 8 (البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة واستثناء المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام)، وعليه فإن المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، تخضع لأحكام قانون التصالح، سواء كانت خارج أو داخل الحيز العمراني المعتمد.

البت في طلبات التصالح

* هل يشترط على اللجنة الفنية البت في طلبات التصالح المقدمة من مالك العقار فقط؟

- يجوز للجنة الفنية المختصة البت في طلبات التصالح المقدمة من ذوي الشأن سواء مالك العقار أو مالك وحدة أو اتحاد شاغلين عن أجزاء من العقار سواء وحدة منفردة أو جزء من دور أو دور منفرد أو عدة أدوار دون باقي العقار.

التصالح على جزء من العقار

* هل يمكن التصالح على جزء من العقار دون باقي المخالفات الأخرى؟

- تنص المادة رقم 7 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على أن تقوم اللجنة الفنية بإجراء معاينة ميدانية للأعمال موضوع المخالفة على الطبيعة للتحقق من إمكانية إزالة المخالفات الأخرى بالمبنى في حالة الموافقة على التصالح في المخالفات محل الطلب، وعليه فإنه يمكن قبول طلب التصالح على مخالفات جزء من مبنى ودراسته طبقا لاحكام القانون بشرط ألا يحول قبول التصالح دون إزالة مخالفة أخرى بالمبنى.

مخالفة مصعد دون ترخيص

* هل يجوز التصالح على مخالفة تركيب مصعد بدون ترخيص؟

- يمكن قبول التصالح على مخالفة تركيب مصعد بدون ترخيص بشرط ألا يحول قبول التصالح دون إزالة مخالفة أخرى بالمبنى.