فيلمان ومسلسل.. 3 أعمال فنية لدلال عبدالعزيز لم تشاهدها قبل وفاتها

ما زال الحزن يعتصر قلوب محبي الفنانة دلال عبدالعزيز بعد أن وافتها المنية، أول أمس السبت، بعد معاناة من تداعيات فيروس كورونا عن عمر ناهز 61 عاما، وذلك بعد تقديمها عشرات الأفلام والمسلسلات التي تركت بصمة فيها بأدوارها المميزة.

وشاء القدر أن ترحل دلال عبدالعزيز دون عرض 3 أعمال فنية لها، منها فيلمان ومسلسل، ومن المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

فيلم «تسليم أهالي»

أول هذه الأعمال فيلم «تسليم أهالي» الذي يجمعها بابنتها دنيا سمير غانم، الذي انتهي صناعه من تصويره قبل أشهر عدة، وكان من المقرر عرضه في موسم عيد الفطر الماضي، إلا أن الجهة المنتجة فضلت عدم طرحه في هذا التوقيت بسبب أوضاع فيروس كورونا.

وتجسد «دلال» في الفيلم شخصية والدة دنيا، التي تمر معها بالعديد من الأزمات في أجواء كوميدية، ويشارك في البطولة كل من هشام ماجد، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، لوسي وكوكبة من النجوم، من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.

فيلم «ناجي»

وثانى الأفلام التي انتهت الفنانة دلال عبد العزيز من تصويرها قبل وفاتها، فيلم «ناجي» الذي كان يحمل اسم «الفنار» قبل تغيير الاسم، وهو من بطولة محمد الشرنوبي، هدى المفتي، محمود البزاوي، ومن تأليف وإخراج شريف نجيب.

مسلسل «عالم مواز»

أما ثالث الأعمال الفنية، التي شاركت فيها دلال عبد العزيز قبل وفاتها، فهو مسلسل «عالم مواز» لكنه يواجه مصيرا مجهولا لعدم انتهائها من تصويره، وذلك بعد توقف التصوير عقب إصابتها هي وابنتها دنيا بفيروس كورونا، ما تسبب في خروج العمل من سباق دراما رمضان الماضي.