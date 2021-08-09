أول يوم لـ دلال عبدالعزيز في قبرها.. دعوات بالصبر والثبات لدنيا وإيمي

حالة الحزن والانهيار سيطرت على دنيا وإيمي سمير غانم عقب وفاة والدتهما الفنانة دلال عبد العزيز بعد 3 أشهر من وفاة والدهما، جعل عدد كبير من فناني الوسط الفني يدعون لهما بالصبر.

ودعت هند صبري لنجلتي الفنانين الراحلين عبر «انستجرام» قائلة: «اللهم اجبر كسر قلوبهم واجعلهم لقضائك وقدرك صابرين، اللهم اربط على قلوبهم فإنها لا تقوي ولا تستند إلا بك»، وهو نفس الدعاء الذي قامت بنشره الفنانة شيماء سيف عبر استوري «انستجرام».

وقالت دينا فؤاد عبر انستجرام «الموت لا يوجع الموتي… الموت يوجع الأحياء».

وقالت اسما شريف منير عبر انستجرام «فراق الأم وجع لا يعرفه إلا من مر به، رحم الله دلال عبدالعزيز وكل من فارقنا».

فيما كتبت نور قدري: «أنا مش عارفة أقولكم إيه على الوجع والمصيبة والأسى اللي أنتوا فيه، ملحقتوش حتى تبتسموا وقلبكم يهدى شوية من الحزن، ربنا يريح قلوبكم ونفوسكم ويطيب خاطركم ويقويكم وتبقوا سند لبعض طول العمر ربنا يديكم الصحة ويسترها عليكم ويبعد عنكم أي شر».

وأضافت «متشفوش أي حاجة وحشة تاني ويسعدكم ويرضي عنكم ويجعلكم لفعل الخير سابقين، ربنا معاكي يا دنيا أنتي وإيمي ونشوفكم دائما مجبورين الخاطر وراضين».

ورحلت عن عالمنا الفنانة دلال عبد العزيز صباح السبت، متأثرة بتداعيات فيروس كورونا، التي أصيبت به منذ شهور، ورحل بسببه زوجها الفنان سمير غانم.

واقيمت صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، عقب صلاة الظهر الاحد بمسجد المشير بالتجمع الخامس، وأقيم العزاء في مقابر الأسرة بمدافن الوفاء والأمل حيث تم دفن جثمان الراحلة بجوار زوجها الفنان سمير غانم، بمقابر الأسرة بمدينة نصر.

و حرصت دنيا سمير غانم على حمل نعش والدتها دلال عبد العزيز برفقة زوجها الإعلامي رامي رضوان، قبل أداء صلاة الجنازة.

كما منعت أسرة الفنان سمير غانم، وسائل الإعلام من تصوير جثمان الراحلة في مسجد المشير، حيث فرضت إجراءات مشددة أمام باب المسجد، منذ وصول الجثمان لأداء الصلاة عليه.