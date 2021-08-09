رامي رضوان ينعى دلال عبدالعزيز: وتغيب الشمس إنما اسمها عمره ما بيغيب

استعان الإعلامي رامي رضوان بمقطع فيديو من أعمال جمعت الفنانة دلال عبدالعزيز، مع سمير غانم، على نغمات أغنية «تغيب الشمس» للمطربة شيرين عبدالوهاب، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك».

وعلق على الفيديو قائلاً: «وفي حد يفارق ويسيبنا.. إنما بيعيش جوا قلوبنا.. وتغيب الشمس.. انما اسمه عمره ما بيغيب».

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز

وتوفيت الفنانة دلال عبدالعزيز، السبت، بعد معاناة مع فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنه الإعلامي رامي رضوان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونعى رضوان الفنانة الراحلة قائلًا: «أطيب وأحن قلب في الدنيا، حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز، ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة.. إنا لله وإنا إليه راجعون، أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».

مشاهد بجنازة دلال عبدالعزيز

وشهدت جنازة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز عددًا من المشاهد المؤثرة، خلال توديعها لمثواها الأخير، بعد وفاتها بسبب تداعيات فيروس كورونا عن عمر ناهز 61 عامًا، وحرص عدد من النجوم على أداء صلاة الجنازة على الراحلة بمسجد المشير، ثم دفنها بمقابر الأسرة.

وحرصت دنيا سمير غانم على حمل نعش والدتها دلال عبدالعزيز برفقة زوجها الإعلامي رامي رضوان، قبل أداء صلاة الجنازة.

ودخل عدد من الفنانات في نوبة بكاء شديد، أبرزهن إلهام شاهين، والراقصة دينا، وهند عبدالحليم، وهنا الزاهد، وليلى أحمد زاهر، وهنادي مهنا.

ومنعت أسرة الفنان سمير غانم وسائل الإعلام من تصوير جثمان الراحلة في مسجد المشير، حيث فرضت إجراءات مشددة أمام باب المسجد، منذ وصول الجثمان لأداء الصلاة عليه.