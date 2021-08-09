صلاح عبدالله ينعى دلال عبدالعزيز ويطلب قراءة الفاتحة لها «فيديو»

نعى الفنان صلاح عبدالله الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، وذلك بعد الوعكة الصحية التي أصابته خلال الفترة الأخيرة، قائلا: «قبل ما أقول أي حاجة بسأل كل المشاهدين يقروا الفاتحة والدعاء، للأخت الطيبة الأمينة صاحبة الواجب دلال عبدالعزيز».

وأضاف «عبدالله»، خلال مداخلة هاتفية، هي الأولى له بعد وعكته الصحية، مع برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc، أنه يسأل كل مشاهدي البرنامج أيضا الدعاء لابنتي الفنانة الراحلة والفنان الراحل سمير غانم، «دنيا وإيمي»، أن يلهمهما الله سبحانه وتعالى الصبر على هذه المحنة ويمن عليهما بالقوة والقدرة على تخطيها.

وكشف الفنان القدير، عن أنه كان حريصًا على مشاهدة مباريات ومنافسات غالبية لاعبي ولاعبات البعثة المصرية، التي شاركت بأولمبياد طوكيو 2020، وبالأخص فريال أشرف، لاعبة الكاراتيه، التي توجت بذهبية مصر الوحيدة بالأولمبياد.

وتابع: «كنت بتفرج عليهم وأنا في سرير المستشفى، ومعندكوش فكرة أنا حسيت أننا بنحب البلد دي أوي».

ولفت إلى أنه سيحاول كتابة شعر عن لاعبي ولاعبات مصر بالأولمبياد، خاصةً فريال أشرف بعدما حققت ميدالية ذهبية، مفاجئا مذيعات البرنامج بارتجال أبيات من الشعر يثني فيها على لاعبة الكاراتيه فريال أشرف.

وحول آخر تطوراته الصحية، أكد «عبدالله»، أنه بحالة صحية جيدة حاليا، ممازحا: «طالما بتكلم بانطلاقة كدة، أعرفوا أن صلاح عبدالله ابتدى يرجع لطبيعته».

وخرج، مؤخرا، الفنان صلاح عبدالله من المستشفى، بعدما قضى بها عدة أيام إثر إصابته بوعكة صحية أجبرته على عمل أكثر من دعامة لقلبه، حتى يعود من جديد إلى ممارسة عمله الفني.