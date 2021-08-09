العناني: نستهدف عودة السياحة من كل الدول وليس روسيا فقط

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن عودة السياحة الروسية جاء نتيجة مجهود كبير بُذل على مدار سنوات، بالإضافة إلى الكثير من الإجراءات الاحترازية والأمنية والسياحية والسياسية، التي التزمت بها الدولة المصرية وقامت بها على مدار سنوات، مؤكدا أن مصر مستعدة وجاهزة لاستقبال السائحين من كل دول العالم، وتستهدف عودة السياحة القادمة من كل الدول وليس ورسيا فقط.

وأوضح «العناني»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، اليوم الإثنين، أن استقبال 3 طائرات قادمة من روسيا تحمل أفواجا سياحية خير دليل على ذلك، مشيرا إلى أن يتمنى أيضا أن يبدأ سائحو دول أوربا الغربية في القدوم إلى مصر من جديد، بعد انقطاع بسبب جائحة كورونا التي عانى منها العالم أجمع.

وأكد وزير السياحة والآثار، أن مصر حريصة على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل دائم ومستمر على مستوى كل منتجعات الدولة السياحية، مصرحا: «ومن ناحية كوفيد 19، فمصر أفضل من أي منطقة في العالم».

ولفت إلى أن أعدد السائحين الوافدين إلى مصر في ازدياد، كما أن عدد الدول المصدرة لسائحين إلى مصر في زيادة أيضا، مشددا أن مصر تطبق الإجراءات الوقائية والأمنية بالمطارات والمنتجعات السياحية تطبق على أعلى مستوى.

وأردف أن قبل حوالي الـ15 يوما، زار وفد صحي سياحي روسي الغردقة وشرم الشيخ بغرض الإطمئنان على كافة الأوضاع، موضحا أن جميع تقارير هذا الوفد جاءت إيجابية، رغم قيامهم بعمل زيارات مفاجئة إلى عدد من الفنادق التي لم تكن موضوعة بالأساس على قائمة زياراتهم من منشأت سياحية ومستشفيات.

ونبه «العناني»، إلى أن الدولة المصرية لم تعترض على ذلك بأي شكل، موضحا أنه يرى بأن هذا من حقهم ويجب أن تسمح مصر بذلك، لأننا نستعد لعودة السياحة وليس من روسيا فقط بل من كل الدول العالم.