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جامعة طنطا: اجتياز اختبارات القدرات أساسي للالتحاق بـ«التربية النوعية»

كتب:

رفيق محمد ناصف
07:49 م | الأحد 08 أغسطس 2021
جامعة طنطا

جامعة طنطا

تفقد الدكتور محمد حسين، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، سير أعمال اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية والتمريض، رافقه خلالها الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور عفاف بصل عميد كلية التمريض.

وخلال جولته شدد الدكتور محمد حسين على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وأضاف أن اجتياز اختبارات القدرات يعتبر متطلب أساسىي للالتحاق بكليات التربية النوعية، والتربية الرياضية، والتمريض، للتعرف على قدرات ومهارات الطلاب وسماتهم الشخصية من خلال مجموعة متنوعة من الاختبارات المصممة خصيصًا لذالك.

أكد الدكتور محمد حسين أن معامل ووحدات الحاسب الآلى بجامعة طنطا متاحة لجميع الطلاب الراغبين في التسجيل لاختبارات القدرات، ومجهزة للدخول على موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي للتسجيل واستكمال جميع البيانات.

وأصدر الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، في وقت سابق، قرارًا بتكليف الدكتورة سحر كمال توفيق حجازي الأستاذ بقسم الصيدلة الاكلينيكية بكلية الصيدلة، بأعمال رئيس مجلس قسم الصيدلة الاكلينيكية بالكلية.

 

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