جامعة طنطا عن حصول طالب على براءة اختراع في علاج السرطان: المشوار طويل

كشف الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، تفاصيل تكريمه عبدالمنعم أحمد عايد، الطالب بكلية العلوم بالجامعة، غدا، الاثنين، بسبب حصوله على براءة اختراع بأكاديمية البحث العلمي في مجال علاج السرطان.

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم»، أن هناك مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لاكتشاف المواهب من الشباب، وبالتالي فإنه كان واجبا على الجامعة –كإحدى مؤسسات الدولة التعليمية- رعاية هؤلاء الشباب واكتشاف شباب الجامعة.

وتابع رئيس جامعة طنطا، أن هذا الطلاب يدرس في الفرقة الثالثة وهو المنسق الطلابي لنوادي العلوم بالجامعة: «كان هناك بحث مشترك بين الجامعة وأكاديمية البحث العلمي وبالفعل نال هذا البحث براءة اختراع حقيقية وهو ما يعكس أن مصر مليانة وزاخرة بشباب زي الورد وسيكونون قادة المستقبل ويجب أن توليهم الدولة كل اهتمام ورعاية».

وأردف الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا: «عبدالمنعم متميز خلقا وعلما ونموذج راقٍ من شبابنا، وألاحظ دائما أن الطالب المتفوق والمبدع من الناحية العلمية عالي المستوى في الناحية الأخلاقية».

وأكد، أن هذا البحث لن يكون علاجا ضد السرطان يحصل عليه المواطنون بسرعة، لكنه بداية مشوار طويل للطالب وفريقه البحثي حيث سيجرون مجموعة من الأبحاث السريرية والإكلينيكية.

ومن المقرر أن يتضمن التكريم تنظيم مؤتمر صحفي بمقر إدارة الجامعة، يعلن فيه إعفاء الطالب من المصروفات الدراسية، وحصوله على منحة دراسية، وإتاحة المواد الكيمائية اللازمة لكي يجري التجارب، بحضور والد الطالب ووالدته والمشرفين على المشروع.