عماد الدين حسين يشيد بدبلوماسية مصر بعد 30 يونيو: راقية وهادئة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر خرجت من دائرة الفوضى عقب ثورة 30 يونيو المجيدة، إذ جرى التخلص من فوضى جماعة الإخوان الإرهابية، والعمل على بناء الدولة المصرية من جديد، وكانت توجد بعض المشكلات مع عدد كبير من دول العالم منها الاتحاد الإفريقي، ونظام حكم أوباما الذي كان رافضا إنهاء حكم الإخوان.

مصر عادت للاتحاد الإفريقي من جديد بعد تولي السيسي الحكم

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ساعة وساعة»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، الذي يُذاع على راديو «نغم أف إم»، أنه بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، تم عودة مصر للاتحاد الإفريقي من جديد، وتحولت مصر إلى القبلة الطبيعية للاتحاد الإفريقي كما كان موجود سابقًا.

مصر رفعت شعار «اللي بيقرب مننا بالخير بنقرب منه»

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن تعامل مصر كان راقيًا وهادئًا، وكانت ذات دبلوماسية محنكة، فمصر لديها وجهة نظر سلمية تمامًا وكانت ترفع شعار «اللي بيقرب مننا بالخير بنقرب منه»، فلم تُرِد مصر أن يتدخل أحدٌ في شؤونها الداخلية، وما ينطبق على قطر ينطبق على أي دولة أخرى سواء تركيا أو أمريكا أو روسيا وغيرها.

العلاقات بين الدول قائمة على المصالح

وأكد الكاتب الصحفي، أن العلاقات بين الدول قائمة على المصالح، وتوجد مقولة رائعة وهي «نصادق من يصادقنا ونعادي من يعادينا»، أطلقها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، موضحًا أن كل ما يدعم تونس ويحقق استقراره والأمن فيها، ستدعمه مصر كما أن مصر هي الدولة العربية الكبرى والداعمة لجميع العرب.

عماد الدين حسين يُشيد ويدعم قرارات قيس سعيد

وواصل عضو مجلس الشيوخ، أن ما حدث في تونس تصحيح للأوضاع، كما أن ما حدث جعل تونس لا تنزلق إلى أمور صعبة، كما أن تونس كانت من أوائل الدول العربية التي قامت بها ثورة ضد أنظمة الحكم في عام 2011، مشيدًا بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان وتطهير المؤسسات من العناصر الإخوانية، وإقالة الحكومة.