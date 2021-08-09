الثروة السمكية: «إحنا رقم 6 على المستوى العالمي»

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، إن الدولة لديها خطة للثروة السمكية تستمر لعام 2030، موضحًا أنه جرى استيراد زريعة المشاريع القومية من الخارج، كما جرى متابعة مفرغ «الكيلو21» في الإسكندرية لإنتاج الأسماك المالحة الأروس والدنيس، كما سيجرى إنتاج 16 مليون زريعة بعد أن كان ينتج 2 مليون.

وأضاف «مصيلحي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن » المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، اليوم الإثنين، ويقدمه الإعلامي سيد علي، تبلغ مساحة بحيرة ناصر أكثر من 5 آلاف فدان، وتضم تماسيح وأسماكا ومختلف الكائنات الحية، مبينًا أن البحيرة غنية بالموارد ويجرى الاهتمام بالتماسيح والطحالب والأسماك، مشيرًا إلى عدم وجود عدد محدد للتماسيح فيها، ولكن تجرى دراسة الخصائص والمكونات التي تكون بيولوجيا الحيوانات،«إحنا بالنسبة لنا في الثروة السمكية بننتج 2.2 مليون طن من الأسماك، و 80% منهم من الاستزراع السمكي، وإحنا رقم 6 على المستوى العالمي في إنتاج السمك».

وذكر رئيس هيئة الثروة السمكية أن هناك استثمارات في منطقة رشيد خاصة بالاستثمارات الشبابية إذ يجرى إنشاء مناطق سمكية، كما يجرى حجز مياه النيل لفترات معينة، وهذا يؤدي إلى تراكمات الرواسب أحيانًا والتي تؤثر على صحة الأسماك، وكذلك تيار المياه الشديد الذي يوجد هناك بعض الأحيان.