مصيلحي يتفقد مشروعات الثروة السمكية في بورسعيد تمهيدا لافتتاحها

في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة الميدانية للمشروعات التابعة للوزارة زار الدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية، صباح اليوم، منطقة بورسعيد للثروة السمكية لمتابعة سير العمل والوقوف على أحدث المستجدات.

وتفقد عددا من الإنشاءات الخاصة بمشروعات الثروة السمكية، وتابع سير العمل بها تمهيدا لافتتاحها.

وشملت المشروعات التي تم تفقدها مزرعة الرسوة السمكية والتي تعتمد على نظام التربية المكثفة متعددة التغذية، وتبلغ مساحتها نحو 100 فدان، حيث يتم تطوير الموقع ضمن مشروع تنمية الاستزراع السمكي البحري في مصر.

ويشمل إنشاء مزرعة سمكية مكثفة متعددة ومتكاملة التغذية تنطبق عليها اشتراطات الاتحاد الأوروبي كمزرعة مؤهلة لتصدير الأسماك تطبق إجرءات الأمان الحيوي، صالحة لإنتاج 50 طن من الأسماك البحرية عالية الجودة: قاروص، دنيس، لوت، موسى، بوري، جمبري، ونحو 15 طن محاريات، وذلك كنموذج إنتاجي إرشادي للمزارعين، يقوم على تغذية المزرعة بمياه الآبار.

كما تفقد رئيس هيئة الثروة السمكية القطاع الخامس ببحيرة المنزلة والذي تبلغ مساحته 3470 فدانا للوقوف على عمليات التطوير بالبحيرة والتأكد من إزالة الهيش والبوص وجميع التعديات.

ثم توجه مصيلحي لتفقد المعمل المركزي لتشخيص وعلاج أمراض الأسماك البحرية بمنطقة أشتوم الجميل، والذي من المقرر أن تقوم بأعمال التشخيص والكشف عن الأمراض البكتيرية والفطرية والفيروسية، كذلك قياس جودة المياه والأسماك.

وفي نهاية جولته، زار مصيلحي منطقة بورسعيد للثروة السمكية وميناء بورسعيد، رافق رئيس الهيئة خلال جولته المهندس يونس النجار مدير منطقة بورسعيد ومجدي زاهر مدير الإدارة المتكاملة، والمهندس محمد المطري مدير محطة الرسوة والمهندس هاني مبروك.