أبو عاصي: الأزهر أبوابه مفتوحة للجميع.. ومستعد لتعليم «محمد حسان»

أكد الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر الشريف، أنه يقبل أن يُدرس للشيخ محمد حسان وتعليمه وليس لديه أي مانع حول هذا الأمر، كما ذكر أن الدروس التي يقدمها في الأزهر الشريف تُعد دروسا عامة وموجهة لكل المواطنين وعامة، ويقبل للحضور بها أي شخص.

الأزهر الشريف أبوابه مفتوحة منذ سنوات عديدة ومستعد للتدريس له

وأضاف «أبو عاصي»، خلال حواره مع الشيخ خالد الجندي، ببرنامج «لعلهم يفقهون»، المُذاع عبر شاشة «dmc»، اليوم الاثنين، أن قاضي المحكمة الذي استمع لشهادة محمد حسان في قضية «خلية داعش امبابة» سأله لماذا لم تدرس في الأزهر، مؤكدًا أن الأزهر الشريف أبوابه مفتوحة منذ سنوات عديدة ومستعد للتدريس له.

محمد حسان ليس أزهريا ولا ينتمي للمؤسسة

وأشار عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، إلى أنه حصل على الدكتوراه من جامعة في أمريكا، وجاء ليناقشها في كلية الدعوة حتى يلتصق في أذهان الجموع بأنه شخص أزهري، منوهًا إلى أن محمد حسان ليس أزهريًا، ولا ينتمي للأزهر الشريف، ويجب أن يدرس علوم الأزهر كالشريعة وعلوم القرآن وأصول التفسير وأصول الحديث والتفسير.

الأزهري شخص درس الكثير من العلوم الشرعية والفقهية

وتابع الدكتور محمد سالم أبو عاصي أنه يجب على محمد حسان أن يدرس كل هذه العلوم والمواد الأزهرية الفقهية، ويأتي لينتمي للأزهر، مشددًا على أن الأزهري شخص ليس جاهلا، إذ إنه شخصٌ درس الكثير من العلوم الشرعية والفقهية حتى يكون شخصا ذا علم كبير.