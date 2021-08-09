خالد الجندي: لمست في شهادة محمد حسان أمام المحكمة رغبة بالتوبة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه لمس في الشيخ محمد حسان، أثناء شهادته أمس في المحكمة، في قضية «خلية داعش إمبابة» رغبته في التوبة، خاصة أنه تحدث بموضوعية وعقلانية.

وتابع الجندي، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الإثنين، «نفتحله الباب بقى مش نقفله، وأنا بقيس على دلوقتي، مش على كلامه بتاع زمان، وهو كشخص محدش في خلاف معاه، وهو رجل نحسبه من الصالحين، ولا نزكيه على الله، والشيخ محمد حسان أنكر على أنصار بيت المقدس قتل الجنود المسلمين بس فتوى محمد حسان بالجهاد في سوريا كانت كارثية».

وأضاف «الجندي» أن الفكر السلفي مدفوع فيه الملايين، لذلك يعيشون في رغد وحياة متخمة، ولكن الفكر الأزهري مجاني ولا يدفع له أحد، مواصلا: «أنا أو غيري منجيش ذرة في الملايين اللي بتدفع لأصحاب الفكر السلفي، وهو فكر يجنح لأحادية الرأي».

من جانبه قال الشيخ محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقا، خلال استضافته في البرنامج، إن الشيخ محمد حسان ليس بعالم ولكنه واعظ، فالعالم هو الشخص المجتهد، وهو لم يجتهد، فهو واعظ حفظ القرآن الكريم وبعض الأحاديث وجاء فركب المنابر بسبب غياب الأزهريين، متابعا: «حسان لم يدرس علوما أزهرية وليس متعمقا في أصول الفقه أو نظرياته ومقاصد الشريعة ودلالات الألفاظ والبلاغة والنظم القرآني، ولما تم الخلط بين العلم والوعظ ضاع الشباب، وعلى حسان أن يخرج على الشباب بأن منهج الأزهري الأشعري صحيح ويؤكد اعتقاده لهذا الكلام».