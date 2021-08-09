رحلة محمد حسان من دكرنس لـ«أسد السلفية»: «طاردته شائعة زواج من فنانة»

«محمد حسان»، تصدر محركات البحث، بعد ظهوره أمس في محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ للإدلاء بشهادته في قضية داعش إمبابة، الوطن ترصد رحلة الداعية السلفي محمد حسان من دكرنس إلى أن حصل على لقب «أسد السلفية»، بحسب وصف أتباعه ومريديه من الدعوة السلفية، حيث ولد في مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية في بيت متواضع، تولى تربيته جده لأمه وألحقه بكُتّاب القرية وهو في الرابعة من عمره، فما أن بلغ الثامنة إلا وكان قد حفظ القرآن الكريم كاملاً.

محمد حسان يلقي أول خطبة الجمعة

حفظ في صغره متن أبي شجاع في الفقه الشافعي وبعض متون العقيدة، بحسب موقعه الرسمي، وذلك بعد أن لاحظ جده قوة حفظه الشديدة فألزمه بحفظ كتاب رياض الصالحين، وانتهى حفظه في الثانية عشرة من عمره، ثم حفظ الأجرومية ودرس على يد شيخه مصباح التحفة السنية، فعشق اللغة العربية والشعر من صغره، وبدأ بالتدريس في الجامع الكبير في القرية وهو في الثالثة عشرة من عمره بكتابي فقه السنة ورياض الصالحين، وألقى أول خطبة للجمعة، في قرية ميت مجاهد المجاورة لقرية دموه وهو في سن الثالثة عشرة.

شكوك حول حصول محمد حسان على الدكتوراه

وسافر إلى الأردن في الثامنة عشرة من عمره وحضر بعض اللقاءات القليلة للشيخ الألباني، وبعد فترة الجامعة التحق بمعهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة، ولم تكتمل دراسته في المعهد، وحصل محمد حسان على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية في رسالته العلمية المقدمة بعنوان (منهج النبي في دعوة الآخر)وأثير لغطا حول رسالته العلمية بأنه حصل عليها من الأزهر الشريف، لكن الأزهر نفى ذلك وأكد أنه استأجر قاعة فقط لمناقشة رسالته.

وقام بتدريس مادة الحديث ومادة مناهج المحدثين ومادة تخريج وطرق الحديث في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم بكليتي الشريعة وأصول الدين.

محمد حسان يلقي درسا إسبوعيا في مسجد التوحيد

وفي مصر، كان له درس أسبوعي منتظم في مسجد مجمع التوحيد بالمنصورة حتى عام 2011، وبعد الثورة زاد ظهوره على التليفزيون وأسس قناة الرحمة الفضائية، وكان يقوم بالتدريس في معاهد إعداد الدعاة في المنصورة حيث رأس مجلس إدارة مجمع أهل السنة، وألف محمد حسان العديد من الأعمال، منها كتاب حقيقة التوحيد، وخواطر على طريق الدعوة، وقواعد المجتمع المسلم.

زوجات محمد حسان

وأثير حول محمد حسان، زواجه الفنانة «ندى عادل»، ولم يتطرق هو إلى الأمر بالنفي أو التأكيد، إلا أن الفنانة سارعت بعد ذلك إلى نفي هذه الشائعة، في عام 2013 وقالت إنها «شائعة سخيفة»، وتعدد زيجات حسان الحقيقية، والتي وصلت إلى 4 زيجات، ويقيم فى عمارة يمتلكها بحى السادس من أكتوبر، ولا يقيم في قصر كما ردد البعض، بحسب مصادر مقربة من الأسرة.

وحول ثورته، نفى محمد حسان ما تردد عن امتلاكه 2 مليار دولار وسيارة تتجاوز المليون جنيه، موضحًا خلال استضافته مع الإعلامي وائل الإبراشي في فبراير 2012، أنه إن ثبت امتلاكه لمليون دولار فقط وليس 2 مليار، سيتبرع بها للمصريين، مؤكدًا أن سيارته من ماركة متوسطة، ولم يقطن في قصر طوال حياته.

شهادة محمد حسان أمام المحكمة

وفي نص شهادة الداعية السلفي محمد حسان أمام المحكمة، أدان استخدام العنف من تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، ووصف جماعة الإخوان الإرهابية بأنها فشلت في إدارة حكم البلاد رغم أنه كان مؤيدا لها.