رانيا محمود ياسين عن وفاة دلال عبد العزيز: تركت فراغا كبيرا

تذكرت الفنانة رانيا محمود ياسين أبرز الأعمال التي قدمتها مع الراحلة دلال عبد العزيز، ونشرت صورة من كواليس أحد الأعمال، التي جمعتهما عبر «إنستجرام».

وعلقت على الصورة قائلة: «حبيبتي من أحلى الأعمال اللي عملتها، وكنت معها في مسلسل الهروب، وكانت أمي أنا وكريم عبد العزيز، ومسلسل فلانتينو، كانت ميس عفاف، الناظرة الصارمة اللي دمها خفيف حبيبتي رحمة الله عليكي».

وأضافت: «تركتي فراغا فنيا كبيرا، وفقدنا إنسانة وأما غالية على قلوبنا جميعا.. اللهم ارحمها واغفر لها وأسكنها الفردوس الأعلى، وأاجعل ليلتها الأولى أجمل لياليها، وأسكنها فسيح جناتك واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ويلهم أهلها وبناتها الصبر والسلوان يارب».

ورحلت عن عالمنا الفنانة دلال عبد العزيز صباح السبت، متأثرة بتداعيات فيروس كورونا، الذي أصيبت به منذ شهور، ورحل بسببه زوجها الفنان سمير غانم.

وأقيمت صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، عقب صلاة ظهر أمس الأحد بمسجد المشير بالتجمع الخامس، وأقيم العزاء في مقابر الأسرة بمدافن الوفاء والأمل، حيث تم دفن جثمان الراحلة بجوار زوجها الفنان سمير غانم، بمقابر الأسرة بمدينة نصر.

وحرصت دنيا سمير غانم على حمل نعش والدتها دلال عبد العزيز، برفقة زوجها الإعلامي رامي رضوان، قبل أداء صلاة الجنازة.

كما منعت أسرة الفنان سمير غانم وسائل الإعلام من تصوير جثمان الراحلة في مسجد المشير، حيث فرضت إجراءات مشددة أمام باب المسجد، منذ وصول الجثمان لأداء الصلاة عليه.