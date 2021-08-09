مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الموقع الأثري في «سبسطية» شمال نابلس

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، مساء اليوم الاثنين، الموقع الأثري في بلدة سبسطية، شمال نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن نحو 50 مستوطنا اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب حديثه لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضاف «عازم» أن سلطات الاحتلال تصعد من هجماتها وانتهاكاتها بحق البلدة وإرثها التاريخي، وتحاول فرض أمر واقع من خلال اقتحامات المستوطنين المتكررة.

وفي سياق متصل، اعتدى مستوطنون إسرائيليون، اليوم الإثنين، بالضرب على مواطن فلسطيني وأبنائه، في قرية كيسان شرق مدينة بيت لحم.

وقال نائب رئيس مجلس قروي كيسان أحمد غزال، إن مجموعة من مستوطني «ايبي هناحل»، اعتدوا بالضرب على المواطن حسين عبد الله عبيات وأبنائه، لدى تواجدهم في أرض استأجروها لفلاحتها وزراعتها، بمحاذاة المستوطنة المذكورة.

وأضاف أن قوات الاحتلال حضرت إلى المكان، واحتجزت المواطن عبيات وأبنائه.

وفي سياق آخر، أشار «غزال» إلى أن مستوطنين استجلبوا أشجارا كبيرة من الزيتون والصنوبر، وزرعوها في منطقة جبلية غرب قرية كيسان، ونصبوا أعمدة كهرباء في المكان.

يذكر أن قرية كيسان تتعرض لهجمة استيطانية تتمثل بالاستيلاء على أراضيها وشق طريق استيطانية فيها، ومنع أصحابها من الوصول إليها وفلاحتها.

كما توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الإثنين، في أراضي المواطنين الحدودية شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة ونفذت أعمال تجريف.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن ست دبابات وجرافات انطلقت من موقع المدرسة العسكري الإسرائيلي الجاثم على الشريط الحدودي الشرقي وسط القطاع وتوغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين الزراعية، وقامت بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة وسط إطلاق نار.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بشكل مستمر في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق قطاع غزة وتمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم أو فلاحتها.