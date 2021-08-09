تأجيل وسرية.. وفاة دلال عبد العزيز تربك أفراح الفنانين

حزن كبير خيم على الوسط الفني عقب وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، السبت الماضي، بعد معاناة طويلة مع المرض إثر مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ودفنت في مقابر «الوفاء والأمل» لمدينة نصر، بعد أن شيعت جنازتها من مسجد المشير في التجمع الخامس، وسط حضور نجوم الفن من الرجال والسيدات، الذين حرصوا على مرافقتها إلى مثواها الأخير، ليس ذلك فحسب، وإنما منعوا أنفسهم من الفرحة والتظاهر بها من أجلها.

حفلات زفاف نجوم الفن حالها أصبح لا يسر، حيث تأثرت برحيل دلال عبد العزيز المحزن، لذا شهدت الأفراح التي كان من المقرر أن تقام في تلك الأيام تغييرًا جذريًا في خطة ظهورها، بداية من حفل زفاف الفنانة نيللي كريم، إلى حفل زفاف الفنان علي ربيع، وهو ما أثار إعجاب الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين إياه وفاءً للراحلة، وشعورًا نبيلًا تجاه ذويها.

نيللي كريم تؤجل حفل زفافها من أجل دلال عبد العزيز

النجمة نيللي كريم قررت تأجيل حنة زفافها وعقد قرانها على هشام عاشور 3 أيام، حدادًا على وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، وكان من المفترض أن تقام الحنة أمس الأحد، على أن يقام عقد القران اليوم، إلا أن وفاة دلال عبد العزيز تسببت في تأجيل حنة نيللي كريم وعقد القران 3 أيام، علي أن يقام يوم الأربعاء 11 أغسطس الجاري.

علي ربيع يقيم حفل زفافه في سرية تامة حدادا على وفاة دلال عبد العزيز

نيللي كريم لم تكن وحدها التي قدرت الموقف وأجلت حفل زفافها، وإنما تلاها الفنان الكوميدي علي ربيع، الذي احتفل، أمس، بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، بعيدا عن وسائل الإعلام، وذلك بعد يوم من رحيل الفنانة دلال عبد العزيز.

وكشف برنامج «إي تي بالعربي»، عن أن الفنان علي ربيع أتم زفافه على فتاة تدعى «سلسبيل محمد»، وأنه شدد على جميع الحضور بعدم الإفصاح عن أي تفاصيل أو نشر أي صور حتى لا تتوجه له الانتقادات تزامنا مع وفاة الفنانة دلال عبد العزيز.

وعلمت «الوطن»، من مصادر مقربة من علي ربيع أن موعد الزفاف من زوجته الثانية، كان متفقًا عليه، وتزامن مع يوم دفن الفنانة دلال عبد العزيز، ولم يكن باستطاعته تأجيل الحفل بسبب ظروف الاتفاق.

نجوم الفن تعلموا مما حدث عقب وفاة الفنان سمير غانم

ما حدث بشأن حفلات الزفاف وصفته الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه تعلم من الخطأ، الذي حدث عقب وفاة الفنان سمير غانم في 20 مايو الماضي، حينما ظهر عدد من نجوم الفن بينهم يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي في حفلي زفاف بالجونة والتجمع الخامس، بعد ساعات قليلة من مشاركتهن في تشييع جنازة النجم الكبير سمير غانم، وهو ما تسبب في جدلٍ وانتقادات كبيرة بسبب التناقض الذي ظهر عليه النجوم من الحزن إلى الفرح والرقص خلال مشاركتهم في حفل الزفاف.