حاولت سرقتها والتخلص منها.. إحالة خادمة شرعت في قتل مخدومتها للجنايات

في ليلة هادئة، قررت خادمة أن تسرق السيدة التي تعمل لديها في منطقة التجمع الخامس التابعة لمحافظة القاهرة، بعدما استغلت فرصة وجود صاحبة العمل وحدها داخل المنزل، فاتفقت مع آخر على سرقة مشغولاتها الذهبية، ووضعا خطتهما لذلك، إلا أن الخطة لم تتم وفق ما أرادا لها.

الخادمة تحاول خداع المجني عليها

كانت الخطة، وفق ما جاء في تحقيقات النيابة العامة، بين الخادمة وشريكها في عملية السرقة، أن يدخل المتهم الثاني إلى شقة المجني عليها في وجود المتهمة الأولى، على أن يخدعا المجني عليها أنها عملية سرقة بالإكراه لا شأن للخادمة فيها، إلا أن المجني عليها حاولت الاستغاثة بجيرانها، وهنا تحولت الخطة.

لم تتمكن الخادمة من تمثيل دورها بالقدر المطلوب، وما إن بدأت المجني عليها في الصراخ حتى انضمت للمتهم الثاني، وقاما بضرب المجني عليها بآلة حادة، وأسقطاها أرضًا غارقة في دمائها، وقاما بعد ذلك بسرقة مشغولاتها الذهبية التي قدرت بنحو 200 ألف جنيه، إلى جانب أشياء أخرى، وفرا هاربين.

اكتشاف الواقعة والبحث عن الجناة

تم اكتشاف الواقعة ونقلت المجني عليها إلى المستشفى في حالة خطرة لتلقي العلاج، وبدأت الأجهزة الأمنية تحرياتها حول الواقعة، إلى أن تم تحديد الجناة، من خلال الرجوع إلى كاميرات المراقبة الموجودة والمحيطة بالمكان.

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من إلقاء القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للجريمة بغرض السرقة، ولما استغاثت المجني عليها، قاما بضربها بآلة حادة أسقطتها مغشية عليها.

إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية

تم تحرير محضر بالواقعة أثبت فيه ما توصلت إلهي التحريات وأثبت فيه اعترافات المتهمين، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وبعد انتهاء التحقيقات، وجهت النيابة العامة للمتهين تهمة السرقة والشروع في قتل، وأمرت بإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية.