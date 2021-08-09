محمد هنيدي يحقق 4 مكاسب فنية وإنسانية في «الإنس والنمس»

نجاح كبير يحققه فيلم «الإنس والنمس» للمخرج شريف عرفة، وهو بطولة النجم محمد هنيدي، في دور العرض السينمائي، وذلك إثر تخطي إيراداته حاجز الـ13 مليون جنيه، بعد 5 أيام من طرحه، فضلا عن استحواذه على إعجاب الجمهور والنقاد وفقاً لآرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستطاع هنيدي تحقق 4 مكاسب فنية في هذا الفيلم المتوقع ارتفاع حصيلة إيراداته خلال الأيام القليلة المقبلة.

1- أولى المكاسب كانت عودة الأفلام الكوميدية لصدارة شباك الإيرادات، بعد استحواذ أفلام «الأكشن» عليها خلال الأعوام الأخيرة، حيث بمجرد طرح فيلم «الإنس والنمس» تصدر الإيرادات اليومية للأفلام المعروضة، وفقا للبيانات الصادرة من الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

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2- استعاد هنيدي، مكانته كواحد من أهم نجوم الكوميديا، وذلك بعد الكبوة التي تعرض لها في آخر أفلامه «عنترة ابن ابن ابن ابن شداد»، الذي حقق 7 ملايين جنيه فقط في دور العرض السينمائي، وهو الرقم الأقل في مسيرة هنيدي السينمائية.

عودة التعاون بين محمد هنيدي وشريف عرفة

3- أعاد هنيدي المخرج شريف عرفة للكوميديا بعد ابتعاده عنها لـ10 أعوام، وتحديدا منذ إخراجه لفيلم «إكس لارج» مع أحمد حلمي عام 2011، فضلاً عن عودتهما للتعاون معا من جديد بعد فيلم «فول الصين العظيم» عام 2004.

4- أسهم في رفع الروح المعنوية للفنان شريف دسوقي، أحد أبطال الفيلم، بعد بتر قدمه، حيث أعرب الأخير في تصريحاته لـ«الوطن» عن اعتزازه بهذه التجربة السينمائية التي حرص علي حضور عرضها الخاص علي كرسي متحرك من فرط حبه لهذا الفيلم، وفقاً لكلامه.

أبطال فيلم الانس والنمس

ويشارك في بطولة الفيلم منة شلبي، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، صابرين وكوكبة من النجوم، إخراج شريف عرفة.