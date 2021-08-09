إحباط محاولة لتفجير أبراج كهربائية بمحافظة صلاح الدين في العراق

أفادت قناة «العربية» في نبأ عاجل، منذ قليل، بأنه تم إحباط محاولة لتفجير أبراج كهربائية في محافظة صلاح الدين بالعراق.

ومنذ عدة أشهر، تصاعدت حدة استهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية في العراق، لتصل إلى العاصمة بغداد، بعد أن تركزت سابقا في محافظات مثل ديالي والأنبار، وهو تطور وصفه مختصون بالشأن الأمني، بـ«التحول الخطير الذي يستوجب استنفار المؤسسات العسكرية».

وتشير بيانات رسمية، صدرت عن وزارة الداخلية العراقية، إلى أنه منذ مطلع العام الحالي، وحتى يوليو الجاري، تعرض أكثر من 100 برج للتخريب، فضلا عن 50 خطا لنقل الطاقة.

ولا تتمكن القوات العراقية، بشكل دائم من إحباط تلك الهجمات، إذ غالبا ما تمضي الجهات المنفذة لعمليات التخريب، وتتمكن من إسقاط تلك الأبراج، وهو ما حصل الأحد الماضي، عندما تعرض برج للطاقة جنوب شرقي بغداد إلى تفجير بالعبوات.

وما زالت تلك العمليات تؤرق السلطات العراقية، وزادت من التحديات الأمنية أمامها، فيما ألمح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى إمكانية وجود جهات سياسية ربما تورطت في ذلك، أو شجعت عليه.

وقالت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الإثنين، إن تفجيرا جديدا وقع في أبراج الطاقة في نينوي، بالعبوات الناسفة.

وأشارت الوزارة العراقية، في بيان نشره موقع «السومرية نيوز»، إلى أن الخط الناقل بين القيارة وسد الموصل بجهد 400 كيلوفولت، تعرض لعمل تخريبي، من خلال تفجير عبوات ناسفة أدى إلى سقوط ثلاثة أبراج منه.

وأوضحت الوزارة أن التفجير تسبب أيضا بتقطع في الأسلاك في منطقة المزملات غرب محافظة نينوي، مشيرة إلى تعرض أحد الأبراج الثلاثة، لاستهدافين سابقين، بحسب قولها.

يذكر أن منظومة نقل الطاقة الكهربائية الشمالية في محافظات نينوى، وكركوك، وصلاح الدين، تعرضت خلال الأسبوع الماضي إلى تفجير 20 برجا، ما أدى إلى توقف عدة خطوط وضعف في تجهيز واستقرار الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وازدادت في الأسابيع الأخيرة وتيرة الهجمات بالعبوات الناسفة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المحافظات الواقعة شمالي وغربي وشرقي العراق، ما فاقم أزمة نقص الكهرباء في البلاد.