حالة الطقس اليوم 10-8-2021.. شبورة ورياح نشطة ورطوبة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء وفقًا لخبرائها، إذ يتوقع أن تشهد البلاد نهارًا طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وقال خبراء هيئة الأرصاد، إن نسبة الرطوبة تصل على القاهرة إلى 80%.

حالة الطقس اليوم في مصر

ومن المتوقع تكوّن الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر وتتسبب في صعوبة الرؤية على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى السواحل الشمالية للبلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، كما يتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا، وإن ظل الطقس شديد الحرارة على الأنحاء كافة رغم انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ يتراوح بين 3 إلى 5 درجات.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأوضح الخبراء أنّ حالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 37 25

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 35 25

طنطا 37 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 33 25

بلطيم 32 25

مطروح 31 24

السلوم 33 24

سيوة 38 24

بورسعيد 33 26

دمياط 32 26

الزقازيق 37 25

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 38 24

السويس 37 25

العريش 34 26

رفح 33 25

رأس سدر 39 26

نخل 35 20

نويبع 38 26

طابا 36 25

كاترين 36 20

الطور 35 26

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 39 29

مرسى علم 37 28

الفيوم 37 25

بني سويف 38 25

المنيا 38 25

أسيوط 39 26

سوهاج 39 27

قنا 40 27

الأقصر 41 28

أسوان 42 28

إدفو 42 28

أبو سمبل 41 28

الوادي الجديد 42 27

شلاتين 38 28

أبو رماد 39 29

حلايب 35 29

رأس حدربة 35 28