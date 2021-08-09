طقس الاثنين.. انخفاض في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، حالة الطقس اليوم الاثنين؛ إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس انخفاضا في درجات الحرارة، لكن سيظل شديد الحرارة ورطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وحارا ورطبا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب «سيناء، والبلاد»، وأن تكون نسبة الرطوبة بين درجتين و4.

فترة الليل

وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس في فترة الليل معتدلا ورطبا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، مع تكون شبورة مائية في الصباح الباكر وعلى بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط للرياح على مناطق من والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، وستكون درجات الحرارة كالآتي:

بيان بدرجات الحرارة

القاهرة العظمى 37 والصغرى 25.

الإسكندرية العظمى 32 الصغرى 25.

مرسى مطروح العظمى 31 والصغرى 25.

سيوة العظمى 37 والصغرى 24.

بورسعيد العظمى 32 والصغرى 26.

دمياط العظمى 32 والصغرى 26.

الإسماعيلية 37 الصغرى 24.

السويس العظمى 37 والصغرى 25.

العريش العظمى 33 والصغرى 25.

سانت كاترين العظمى 36 والصغرى 27.

شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 28.

الغردقة العظمى 38 والصغرى 28.

الفيوم العظمى 38 والصغرى 25.

بني سويف العظمى 38 والصغرى 25.

المنيا العظمى 38 والصغرى 26.

أسيوط العظمى 39 والصغرى 26.

سوهاج العظمى 38 والصغرى 27.

قنا العظمى 43 والصغرى 27.

الأقصر العظمى 45 والصغرى 29.