طبيب يحذر من أضرار ارتفاع درجات الحرارة: تسبب الوفاة «فيديو»

قال الدكتور سمير عنتر، استشاري الحميات والأمراض الباطنة إن الموجة الحارة والرطوبة العالية التي تتعرض لها مصر خلال الأيام الجارية تسبب مشكلات صحية ونفسية، موضحة أن درجات الحرارة تتفاقم كل عام عن العام الذي يسبقه منذ 25 سنة ماضية،مشيرة إلى أن العالم يتغير للأسوأ من ناحية تغير درجات الحرارة المرتفعة جدا، والبرودة الشديدة جدًا في بعض الأوقات القصيرة من فصل الشتاء.

وأضاف استشاري الحميات والأمراض الباطنة خلال حديثه على شاشة قناة «ten»، أن التغيرات المناخية خطرة جدًا على العالم لأن كل ذلك جديد، والعالم غير جاهز لكل ذلك لأنه متعارف بالعالم كله وجود المناطق الباردة والمناطق المتوسطة والطقس المعتدل والطقس الحار والمناطق الإستوائية، مشيرًا إلى أن المناخ بمصر أصبح متغير والحرارة المرتفعة لطقس مصر أصبحت حرارة محتاجة فهم كيفية التعامل معها لمخاطرها الصحية الخطيرة على الجميع في مختلف الأعمار صغار وكبار.

وأشار «عنتر» إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي لمشكلات في الحياة، فالحرارة الزائدة جدًا في الطقس في حال تعرض الإنسان لها تكون خطيرة جدا وتسبب التعب السريع والإجهاد السريع وعدم القدرة على التفكير بشكل جيد والإرهاق والعصبية، و يشعر الفرد بضيق النفس أو أزمات القلب، كما يظن البعض أنه مصاب بكورونا.

واستكمل استشاري الحميات والأمراض الباطنة أن التعرض المباشر لآشعة الشمس وحرارتها تتلف المخ وتسبب الوفاة لا قدر الله.

وفي السياق ذاته، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة 38 26

الإسكندرية 33 25

وادي النطرون 37 26

طنطا 37 26

شبين الكوم 38 26

دمنهور 36 26

بلطيم 33 25

مطروح 31 25

السلوم 33 25

سيوة 38 24

بورسعيد 33 26

دمياط 32 26

الزقازيق 38 25

المنصورة 38 25

الإسماعيلية 38 23

السويس 38 25

العريش 34 25

رفح 33 24

رأس سدر 39 26

نخل 38 19

نويبع 40 27

طابا 38 27

كاترين 35 22

الطور 40 27

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 38 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 40 25

بني سويف 40 25

المنيا 41 26

أسيوط 41 26

سوهاج 42 27

قنا 43 27

الأقصر 44 29

أسوان 44 29

إدفو 44 28

أبو سمبل 43 28

الوادي الجديد 44 27

شلاتين 41 30

أبو رماد 42 29

حلايب 37 32

رأس حدربة 37 31