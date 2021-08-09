درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم الاثنين.. طقس مشمش ورياح خفيفة

شهدت درجات الحرارة اليوم الاثنين، في الإسكندرية استقرارا ملحوظا، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 32 درجة مئوية، مع هبوب رياح ونسمات هواء وكسر الموجة الحارة التي اجتاحت المدينة الساحلية لعدة أيام متتالية، ووصلت إلى 35 درجة في الأسبوع الماضي مع زيادة نسبة الرطوبة في المدينة الساحلية.

درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية 9 أغسطس

سجلت درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية، 32 درجة مئوية، وفقاً للأرصاد الجوية، مع استمرار موجة الحر ولكن بانخفاض حدتها مقارنة بالأيام الماضية، حيث وصلت نسبة الرطوبة في الإسكندرية إلى 61%، مع وصول سرعة الرياح إلى 21 كيلو مترًا في الساعة.

وهبت على المحافظة الساحلية رياح خفيفة، فيما شهدت شواطئ الإسكندرية تزاحم شديد بسبب رغبة المواطنين في نزول مياه البحر والتنزه على الكورنيش، وتهافت الرواد وزوار المدينة على الشواطئ هربا من الموجة الحارة ودرجات الحرارة والرطوبة في المحافظات المجاورة.

ووصلت نسبة إشغال الشواطئ أيام الإجازات إلى 100% بعد قرار فتحها أمام الرواد، فيما تراوحت بين 50 و70% في الأيام العادية بعد عام من الغلق بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.