بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 10-8-2021 في مصر

حافظت بورصة الدواجن على استقرارها منذ بداية الشهر الجاري، حيث استقرت عند نفس الأسعار المعلنة من الغرف التجارية والأسواق المحلية.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، متوسط أسعار بورصة الدواجن ومشتقاتها، اليوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس الجاري، في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى الأسعار المعلنة من الغرفة التجارية للثروة الداجنة وفقا لما كشفه الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في حديثه لـ«الوطن».

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

سجل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة، بين 23 إلى 24 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 26 إلى 30 جنيهًا.

ووصل سعر كرتونة البيض، بالمزرعة اليوم الثلاثاء، إلى 40 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة البيض الأحمر البلدي 43 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

وترصد «الوطن»، أسعار الدواجن ومشتقاتها وفق بورصة الدواجن العمومية، اليوم الثلاثاء، في السوق المحلية، وجاءت على النحو التالي:

- استقر سعر الكيلو جرام من أجنحة الفراخ الفريش اليوم الثلاثاء نحو 21 جنيهًا.

- وبلغ سعر الفرخة البلدي اليوم الثلاثاء، نحو 50 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم الثلاثاء نحو 45.5 جنيه.

- استقر سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم الثلاثاء، عند 32 جنيهًا.

- وسجل سعر كيلو البانيه اليوم الثلاثاء نحو 76 جنيهًا.

- وسجل سعر الفرخة الكاملة وزن كيلو جرام نحو 36 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش اليوم الثلاثاء نحو 65 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل اليوم الثلاثاء نحو 50 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم الثلاثاء، إلى 39 جنيهًا.