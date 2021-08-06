بورصة الدواجن اليوم الجمعة 6-8-2021 في مصر

سجلت بورصة الدواجن اليوم الجمعة، تراجعا ملحوظًا في جميع أنواع الثروة الداجنة بفضل الاتجاه للحوم الحمراء خلال فترة ما بعد عيد الأضحى المبارك، ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تشهدها البورصة من تراجع بل الفترة الماضية شهدت حالة من التراجع الملحوظ.

واستمرارًا لسلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» لجمهورها على مدار الساعة، تستعرض متوسط أسعار بورصة الدواجن، اليوم الجمعة الموافق 6 أغسطس الجاري، ومشتقاتها في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى الأسعار المعلنة من الغرفة التجارية للثروة الداجنة.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

ووفقا للدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة، بين 22 إلى 23 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 26 إلى 27 جنيهًا.

أما عن سعر كرتونة البيض، وصل بالمزرعة اليوم الجمعة، إلى 40 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة البيض الأحمر البلدي 43 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، لتستقر بذلك عند نفس السعر المعروض منذ أسبوع تقريبًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

وترصد «الوطن»، أسعار الدواجن ومشتقاتها وفق بورصة الدواجن العمومية، اليوم الجمعة، في السوق المحلية، التي جاءت على النحو التالي:

- سجل سعر الفرخة البلدي اليوم، نحو 50 جنيهًا.

- وسجل سعر كيلو جرام من أجنحة الفراخ الفريش نحو 21 جنيهًا.

- واستقر سعر الكيلو جرام من الدبابيس عند 45.5 جنيه.

- وصل سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم، نحو 32 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو البانيه نحو 76 جنيهًا.

- وصل سعر الفرخة الكاملة وزن كيلو جرام نحو 36 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل نحو 50 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق فريش نحو 65 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم، إلى 39 جنيهًا.

يذكر أن أسعار بورصة الدواجن انخفضت مطلع الأسبوع الجاري، نحو 5 جنيهات، وخاصة البانيه الذي تراجع سعره 5 جنيهات، ليصبح بـ 75 جنيهًا بدلا من 80 الأسبوع الماضي، وجنيهين اثنين في الكيلو من الدواجن البيضاء.